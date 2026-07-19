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Під час російської атаки на Київ ракета влучила у склад GoodWine

Володимир Тунік-Фриз — 19 липня, 16:00
Під час російської атаки на Київ ракета влучила у склад GoodWine
Під час російської атаки на Київ ракета влучила у склад GoodWine
GoodWine

У ніч на 19 липня було зруйновано склад компанії GoodWine, що спеціалізується на продажі вина. Це вже друга атака на потужності компанії.

Про це йдеться у дописі GoodWine.

За повідомленням, ніхто з працівників GoodWine не постраждав, але постраждалі є серед команди логістичного оператора.

Росіяни вдруге атакують склади компанії.

"Цього разу на складі була лише частина залишків продукції. Зараз ми робимо все можливе, щоб не допустити перебоїв у роботі чи затримок, одночасно підтримуючи поставки партнерам, які втратили більшість своїх запасів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунало понад 40 вибухів, загорілися будинки, ТРЦ і автомобілі, є загиблий і потерпілі.

Російські загарбники влучили у логістичний хаб у Київській області, внаслідок чого виникла велика пожежа.

Також прямим влучанням ракети вони знищили потужності виробника балістичного захисту UKRTAC.

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