Стартап підтриманий Nvidia був оцінений у 17,5 мільярдів доларів

Стартап Fireworks, що спеціалізується на інфраструктурі штучного інтелекту та підтримується компанією Nvidia, повідомив, що залучив 1,51 млрд доларів при оцінці компанії у 17,5 млрд доларів для розширення своєї інженерної команди та глобальних обчислювальних потужностей.

Про це повідомляє Reuters.

Раунд фінансування серії D очолили інвестиційні компанії Atreides Management, Index Ventures та TCV. Серед учасників були й існуючі інвестори, такі як Nvidia та Lightspeed Venture Partners.

Fireworks, заснований колишніми інженерами Meta у 2022 році, повідомив, що його річний темп зростання доходу перевищив 1 млрд доларів – це вп'ятеро більше, ніж у минулому році.

Кількість щоденних токенів – базових одиниць тексту, які обробляють моделі ШІ – на її платформі зросла з 15 трильйонів до понад 40 трильйонів за цей період, додала компанія.

Fireworks надає інфраструктуру для інференції ШІ та обслуговування моделей, допомагаючи компаніям створювати, налаштовувати та впроваджувати моделі ШІ, адаптовані до їхніх бізнес-потреб.

Компанія прагне задовольнити зростаючий попит на дешевші моделі штучного інтелекту.

Компанія, яка конкурує з такими стартапами, як Together AI та Baseten, востаннє залучила 250 мільйонів доларів при оцінці в 4 мільярди доларів у жовтні.

Серед клієнтів Fireworks – сервіс замовлення автомобілів Uber, Shopify та компанія у сфері телемедицини Doximity (DOCS.N), відкриває нову вкладку.

Нагадаємо:

Підрозділ виробника телекомунікаційного обладнання ZTE Corp та ще дві китайські компанії увійшли до числа компаній, які отримали дозвіл США на придбання передових чіпів штучного інтелекту у компаній Nvidia та AMD.