Росіяни вдарили по порту Миколаєва, є загиблі

Вранці 17 липня росіяни здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу по портовій інфраструктурі міста Миколаєва, загинуло двоє громадян України.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

"За даними слідства, вранці 17 липня 2026 року військовослужбовці збройних сил рф здійснили атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-238" по портовій інфраструктурі міста Миколаєва", – говориться у повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок ворожої атаки пошкоджено три цивільні судна під іноземними прапорами, пришвартовані на території портових підприємств міста.

"У результаті одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна", – говориться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого державою-агресором.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення порти Миколаєва та Херсону залишаються заблокованими. Проте, у них залишаються судна як українських, так й іноземних судновласників.

Нагадаємо:

За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, незважаючи на російські атаки, які у липні стали інтенсивними.