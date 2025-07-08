Росіяни знищили київський склад мережі електроніки "Кібернетики"

Збитки мережі електроніки "Кібернетики" внаслідок атаки РФ на Київ у ніч з 3 на 4 липня склали 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Forbes Ukraine, посилаючись на співвласника мережі "Кібернетики" Дениса Савченко.

"У результаті прямого влучання трьох "Шахедів" у склад "Кібернетиків" повністю знищено техніку Apple, смартфони, гаджети, ноутбуки, побутову техніку, електротранспорт. Повністю вигоріло складське обладнання, та два вантажних мікроавтобуси, які забезпечували логістику по всій мережі", – розповів Денис Савченко.

За словами Савченка, втрата склада площею 610 кв.м поки не вплинула на поставки товарів у магазини, адже вони забезпечені товаром. Однак вже за 3-4 дні можуть виникнути затримки, якщо не буде оперативно вирішено питання з логістикою.

Як розповів Савченко, наразі ТРЦ "Блокбастер" безкоштовно надав приміщення під склад, ведуться переговори з партнерами та орендодавцями, і більшість готові йти назустріч — обговорюють розстрочки, знижки, навіть списання частини боргу.

Увечері 3 липня та вночі 4 липня російські війська атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Зруйновані житлові будинки, загинуло двоє людей, а постраждало – 26.

Херсонська мережа електроніки "Кібернетики" опинилася в окупації під час російського вторгнення у 2022 році. Через втрату 20 магазинів і складу на окупованих територіях компанія розпочала експансію в інших областях.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабної російської атаки на столицю 4 липня було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".

У Соломʼянському районі Києва постраждала точка видавання Rozetka. Там вибиті вікна, але замовлення можна забрати.

Під час масованої ворожої атаки на Київ в ніч на 4 липня пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".