Россия обстреляла логистический центр "Эпицентра" под Киевом: речь идет о значительных убытках

Россияне нанесли удар по логистическому центру компании "Эпицентр" в Киевской области.

Об этом ЭП сообщила пресс-служба сети супермаркетов.

В результате атаки произошел масштабный пожар, который сейчас пытаются локализовать спасатели.

"К счастью, среди людей нет погибших или пострадавших. Но компания снова понесла значительные потери", - говорится в сообщении.

В компания отметили, что за время полномасштабной войны были уничтожены десятки объектов сети в разных регионах Украины. Согласно оценкам независимых экспертов, общая сумма убытков группы компаний "Эпицентр", вызванных военной агрессией, уже превысила $1 млрд.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник тоже сообщил о попадании в территорию логистического центра.

"Произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте", - отметил он.

Напомним:

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА в Киевской области возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Российские оккупанты дважды атаковали ее, второй раз ударили, когда спасатели там тушили пожар.