Ворог атакував енергетику на півночі Рівненщини

У ніч на 9 листопада російські загарбники атакували північ Рівненської області, внаслідок чого постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Під ударом опинилися енергетика, бізнес, житловий сектор. На щастя, обійшлося без людських жертв.

На території приватного підприємства загорівся автомобіль.

Нагадаємо:

Від вечора 8 листопада росіяни атакували Україну 317 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", 276 повітряних цілей вдалося знешкодити, але є і влучання.