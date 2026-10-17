Росіяни вп’яте атакували Запоріжсталь: випустили шість балістичних ракет

Росія атакувала балістичними ракетами комбінат Запоріжсталь, який після серії попередніх ударів так і не повернувся до нормального виробничого режиму.

Про це повідомляє "Метінвест".

17 жовтня Росія знову атакувала балістичними ракетами комбінат Запоріжсталь. Вдосвіта шість балістичних ракет уразили об'єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також повторно пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва, говориться у повідомленні.

Завдяки своєчасному переходу працівників до укриттів цього разу обійшлося без загиблих і поранених, зазначили у компанії.

Запоріжсталь зазнала масованих балістичних атак 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня і сьогодні, 17 жовтня. За цей час сумарно по підприємству випустили 23 балістичні ракети.

Внаслідок цих ударів загинули восьмеро працівників підприємства, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Метінвест

Після обстрілу 11 серпня весь виробничий комплекс було зупинено. Працівників залучили до розбору завалів і ліквідації наслідків атаки, щоб оцінити завдані пошкодження та можливості відновлення.

Окремі технологічні процеси оперативно відновили, щоб підтримувати обладнання в безпечному стані та усунути потенційні техногенні ризики для працівників і містян. Надалі їхню роботу забезпечували на критично необхідному рівні, зазначили у групі "Метінвест".

Водночас виробництво у звичному режимі так і не відновилося.

З огляду на постійні безпекові ризики через системні обстріли Запоріжжя російськими військами на підприємстві оперативно розширили мережу захисних споруд.

Додатково встановили мобільні укриття з посиленими конструкціями в зонах, де проводять роботи з ліквідації наслідків атак і ремонту пошкодженого обладнання.

Це дало змогу максимально скоротити відстань і час, необхідні працівникам, щоб дістатися укриття, що особливо важливо під час атак балістикою.

"Дякую нашим працівникам, нашій команді, яка виявилася сильнішою за обстріли й шалений тиск. Професіоналізм, компетентність і командний дух завжди були нашими цінностями. Але в такі часи на перший план виходить саме сила духу наших людей", – зазначив операційний директор групи Метінвест Олександр Мироненко.

Він наголосив, що країна-агресор руйнує та спотворює, намагається знищити. А люди продовжують працювати:

"Метр за метром люди розбирають завали, гуртуються під час ліквідації наслідків ударів, почувши сигнал повітряної тривоги, також гуртом прямують до укриттів. Щоб після відбою знову повернутися до робіт на пошкоджених майданчиках", – сказав Мироненко.

Нагадаємо

Російські загарбники у Кривому Розу 17 жовтня атакували промислове підприємство.

Енергетична інфраструктура Житомирщини зазнала ворожої атаки, що призвело до масштабного знеструмлення.

Росія вранці 17 вересня вдарила двома балістичними ракетами по зупиненій Запоріжсталі, одного працівника госпіталізували, виробниче обладнання та залізнична інфраструктура зазнали значних пошкоджень.

Після російського балістичного удару 11 серпня Запоріжсталь повністю зупинила роботу. Наприкінці серпня в Метінвесті заявляли, що строки відновлення комбінату поки неможливо визначити.