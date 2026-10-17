На Житомирщині сотні тисяч людей без світла після російської атаки

Енергетична інфраструктура Житомирщини зазнала ворожої атаки, що призвело до масштабного знеструмлення.

Про це повідомляє АТ "Житомиробленерго".

За повідомленням, сотні тисяч точок обліку залишилися без електроенергії.

"Обсяг робіт великий. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

З метою безпеки і захисту Ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання", – йдеться у повідомленні

Енергетики закликають мінімалізувати споживання електроенергії.

Нагадаємо:

Ввечері 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.