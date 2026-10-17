Росіяни атакували промислове підприємство у Кривому Розі

Російські загарбники у Кривому Розу вночі ворог атакував промислове підприємство.

Про це повідомляє Олександр Вілкул.

За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також у Криворізькому районі під атакою була Зеленодольська громада. Водночас у Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджений приватний будинок. Обійшлось без жертв.

Нагадаємо:

Енергетична інфраструктура Житомирщини зазнала ворожої атаки, що призвело до масштабного знеструмлення.