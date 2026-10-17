Росіяни атакували промислове підприємство у Кривому Розі
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Російські загарбники у Кривому Розу вночі ворог атакував промислове підприємство.
Про це повідомляє Олександр Вілкул.
За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Також у Криворізькому районі під атакою була Зеленодольська громада. Водночас у Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджений приватний будинок. Обійшлось без жертв.
Нагадаємо:
Енергетична інфраструктура Житомирщини зазнала ворожої атаки, що призвело до масштабного знеструмлення.