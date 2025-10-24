Росіяни вбили працівницю “Укрпошти” у Херсоні

Російські війська обстріляли "градом" один з районів Херсону та вбили начальницю відділення "Укрпошти".

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Сьогодні росія вбила нашу начальницю відділення в Херсоні — Каріну, — дорогою на роботу", – зазначив Смілянський.

Працівниця їхала у маршрутці у момент, коли росіяни завдали удару "градами".

У Каріни залишилися син і чоловік. Смілянський обіцяє, що "Укрпошта" допоможе родині.

