Росіяни зруйнували київський салон краси мережі Backstage, який нещодавно відкрився

У Києві на Подолі в результаті російської атаки дронів зруйнований салон краси мережі Backstage Podil.

Про це повідомила компанія в Instagram 23 жовтня.

"Наш новий салон, який нещодавно відчинив двері, постраждав від удару.

Команда сама домовилась і поїхала рятувати все, що можна було врятувати. Вцілілі баночки, шампуні, інструменти, – повідомили на сторінці мережі.

В повідомленні також йдеться, що ніхто з працівників компанії не постраждав.

Нагадаємо:

Російські безпілотники вночі поцілили поруч з київським бізнес-центром "Доміно" на Подолі, де розташований салон.

Дев'ять людей постраждали внаслідок російського удару по Києву уночі 23 жовтня.