Росіяни зруйнували київський салон краси мережі Backstage, який нещодавно відкрився
Backstage
У Києві на Подолі в результаті російської атаки дронів зруйнований салон краси мережі Backstage Podil.
Про це повідомила компанія в Instagram 23 жовтня.
"Наш новий салон, який нещодавно відчинив двері, постраждав від удару.
Команда сама домовилась і поїхала рятувати все, що можна було врятувати. Вцілілі баночки, шампуні, інструменти, – повідомили на сторінці мережі.
В повідомленні також йдеться, що ніхто з працівників компанії не постраждав.
Нагадаємо:
Російські безпілотники вночі поцілили поруч з київським бізнес-центром "Доміно" на Подолі, де розташований салон.
Дев'ять людей постраждали внаслідок російського удару по Києву уночі 23 жовтня.