Росіяни втретє атакували провайдера "Коло.ТБ"

Росіяни третій раз атакували провайдера інтернету

Зранку 26 вересня росіяни атакували провайдера "Коло.ТБ" втретє.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми вже займаємось розгортанням резервів і зміною маршрутів. На цей раз ситуація значно складніша", – повідомили у компанії.

За повідомленням, на відновлення повноцінної роботи провайдера потрібно буде декілька годин.

"Чати, сайт, телефони - це теж не доступне, але відновлюємо оперативно", – додали у компанії.

Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

Того ж дня через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.

Телеканал Новини.LIVE тимчасово призупинив ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі.