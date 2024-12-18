Россияне скупают активы ликвидированных банков РФ в Украине несмотря на фактический запрет

Компания, принадлежащая гражданке РФ, победила в торгах на покупку активов 2 ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В начале 2024 года Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы двух ликвидированных российских банков и одного обанкротившегося украинского на общую сумму 3 млрд грн. "Схемы" установили, что компания, которая победила в торгах, напрямую принадлежит гражданке РФ. Свое российское гражданство она скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском.

В основном - на 90% - лот состоит из активов российского "Сбербанка" (переименованного в "МР Банк"). Еще небольшая доля активов в пуле - российского "Проминвестбанка" и украинского "Мегабанка".

В издании отмечают, что этим бизнесом гражданки РФ руководит гражданин Беларуси, которого Служба безопасности Украины подозревала в связях с российской разведкой.

Компания, победившая на торгах "Спектрум Эссетс" действует в Украине как финансовое учреждение, на что имеет соответствующую лицензию. Среди услуг, которые предоставляет компания, факторинг и кредитование.

В реестре юридических лиц Украины учредителем компании указана американская фирма Spectrum UA Credit LLC, а ее конечной бенефициарной владелицей - гражданка США Марина Евсеева, которая также имеет и паспорт РФ и часто посещает Россию.

На вопрос "Схем" о том, почему компания скрыла от украинских контролирующих органов информацию о российском гражданстве владелицы "Спектрум Эссетс", директор компании Неля Воевчик ответила:

"Я ничего об этом не знаю совсем. У меня есть документ, что она постоянно проживает в Америке, есть паспорт гражданки США. Больше ничего не было предоставлено моим конечным бенефициарным владельцем".

"Спектрум Эссетс" уже участвовала в аукционах и покупала, например, кредитные портфели обанкротившихся украинских банков: "Надра банка" - за 24 миллиона в марте 2020 года и "Фидобанка" - за 52 миллиона в сентябре того же года.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили - если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет уплатить штраф в размере 100% от цены лота и вернуть полученные на аукционе активы.