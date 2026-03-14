У Броварах росіяни пошкодили склади українських брендів одягу

У Броварах на Київщині під час масованої російської атаки було знищено виробництво українського бренду одягу JUL й Tago.

Про це JUL повідомляє у Instagram.

"Сьогодні вночі під час масованої атаки росією було знищено виробництво бренду JUL у Броварах, де протягом багатьох років ми розробляли та виробляли свої моделі", – повідомляє JUL.

Горіли приміщення, техніка, частина складу. На виробництві постраждалих немає, але є загиблі у зоні ураження.

Виробник активно працює над відновленням роботи та доставкою замовлень клієнтам.

"Друзі, я проходила такий вже досвід 4 роки тому, але на іншому підприємстві, з більш масштабнішими втратами, головне, що ніхто не загинув!", – написала у реативна директорка та засновниця TG Botanical та інших брендів Тетяна Чумак

"Якщо у когось є шматочек цеху у Броварах, який ви можете нам на якийсь час дати покористуватись, буду дуже вдячна!", – додала вона.

Нагадаємо:

У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київську область, внаслідок якої загинули четверо людей, ще щонайменше 15 отримали поранення.

У ніч на 14 березня противник завдав комбінованого удару із застосуванням 498 повітряних цілей – БпЛА та ракет, з яких 460 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.

У Києві через нічний ворожий обстріл та відключення напруги на окремих ділянках мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах міста.