Росіяни пошкодили частину обладнання Одеської ТЕЦ

Внаслідок російських ударів по Одеській ТЕЦ групи Нафтогаз пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання.

Про це повідомляє Нафтогаз.

"Учора ввечері Росія атакувала Одеську ТЕЦ групи Нафтогаз ракетами та дронами. Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено, триває розбір завалів", – говориться у повідомленні.

Після цього буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ та наслідків атаки, зазначили у компанії.

Також Нафтогаз зазначає, що координує дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою.

Нагадаємо:

Раніше російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ: керованими авіабомбами вони повністю знищили та вивели з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося на станції.