Росіяни пошкодили заклад мережі пекарень "Завертайло"

Росіяни знищили одну з трьох пекарень "Завертайло" біля Софії Київської, одна відвідувачка постраждала.

Про це повідомив співзасновинк мережі Станіслав Завертайло.

Наразі він їде на місце, щоб зʼясувати усі подробиці. Поки невідомо, чи постраждав хтось із гостей або команди.

Згодом Завертайло повідомив, що одна відвідувачка постраждала, її забрали до лікарні.

"Схоже на наслідки вибухової хвилі, без кровотечі і видимих ушкоджень, в будь якому випадку лікарі надають допомогу", - зазначив він.

"Команда і гості, перебували в підвальному приміщенні і по дозволу служб, були виведені через інші виходи приміщення в безпечні місця", - додав Завертайло.

Загалом мережа "Завертайло" налічувала чотири заклади – біля Софії Київської, на Подолі, вулиці Січових Стрільців та Антоновича.

Дивіться також: Десерти від 400 грн – норма? – Анна ЗАВЕРТАЙЛО | ЕП. Інтерв'ю

Нагадаємо:

28 серпня 2025 року Росія зруйнувала кафе мережі Honey на вулиці Жилянській. Нею також володіють власники "Завертайла".

У ніч на 24 травня 2026 року росіяни також пошкодили пекарню-кафе "Завертайло" на Подолі.