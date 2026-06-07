Росіяни пошкодили агропідприємство на Чернігівщині

Вранці 7 червня росіяни завдали удару по селу Семенівської громади на Чернігівщині, ударний БпЛА пошкодив приватне агропідприємство.

Про це пише Чеline.

Вранці 7 червня, близько 08:05 ворог завдав удару по селу Жданове Семенівської громади ударним БпЛА типу "Гербера", повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Ціллю російських терористів стала територія приватного аграрного підприємства.

У результаті ворожого влучання спалахнула пожежа — вогнем охопило вантажний автомобіль, що належить підприємству.

Пожежу оперативно локалізовано, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Уночі ворог атакував Прилуччину "Геранями", в одному з сіл - удар по агрокомпанії, пошкоджені адміністративні й господарські приміщення. В іншому селищі пошкоджена адміністративно-господарська будівля.

Російські військові двічі завдали удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав працівник.

У Запоріжжі ворожий БПЛА влучив у електровоз, аое локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав.