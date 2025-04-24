Росіяни атакували найбільшого виробника холодильного обладнання у світі

У ніч на 24 квітня російські загарбники атакували підприємство з виробництва торговельного обладнання у Харкові, люди не постраждали.

Про це повідомляє президент постраждалого підприємства UBC Group Ігор Гуменний.

На територію заводу прилетіло шість "шахедів", два не вибухнули. Частина шахедів, за інформацією Гуменного, була з термобаричними головками (зброя яка створює великі пожежі на місці вибуху).

При цьому, пожежникам не одразу вдалось почати гасити пожежу, оскільки "шахеди" прилітали один за одним.

У результаті атаки ніхто з працівників підприємства не постраждав. Однак від вибухів частково зруйновані склади, учбовий центр, класи, сервісний центр, механічний цех, цех покраски виробів з металу, згорів склад з ПВХ.

Підприємство, яке атакували росіяни виробляє парасолі, тенти, павільйони, барні меблі, світову рекламу, системи для розливу пива і напоїв, ричаги для пивних кранів, аксесуари для барів.

На заводі працює близько 550 працівників. Загальна площа приміщень 75 000м2.

Гуменний обіцяє виконати усі замовлення UBC Group, за його словами, частину замовлень перенаправили на болгарське підприємство.

Нагадаємо:

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, завдавши сім ракетних ударів.