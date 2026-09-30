Через ворожі атаки багато поїздів запізнюються

Внаслідок ворожих атак десятки потягів вибилися з графіку, найбільше затримуються ті, які курсують із центральної частини України.

Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".

"Ворог масово атакував Київ. Наш моніторинговий центр посилено відстежував ситуацію, завдяки чому вдалося не зупиняти рух пасажирських поїздів", – говориться у повідомленні.

Залізничні вокзали столиці наразі не зазнали ушкоджень внаслідок атаки. Поїзди Kyiv City Express курсують повним кільцем із затримками в межах 10-30 хвилин.

Водночас є затримки поїздів по Україні. Значні затримки десятків сягають до 13 годин.

Найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини, зазначили в Укрзалізниці.

Зокрема, потяг Запоріжжя – Перемишль запізнюється на 13 годин 19 хвилин. Так само і потяг Дніпро – Ужгород. Потяг Харків – Одеса запізнюється на 11 годин 43 хвилини. Київ – Запоріжжя – на 11 годин 16 хвилин.

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