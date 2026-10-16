У Луцьку росіяни поцілили у підприємство з іноземними інвестиціями

Вночі російські БпЛА поцілили у приватні підприємства та критичну інфраструктуру на Волині, у тому числі – у підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

"Дуже складна ніч. Безперервно нашу область атакували реактивні шахеди. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури", – написав він у Телеграм.

Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями, але жертв немає, поранень ніхто не отримав.

Тим часом у Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома, розповів очільник військової адміністрації.

Більше інформації Романюк пообіцяв надати згодом.

Пізніше Романюк повідомив про одного загиблого та вісім поранених у Маневичах. "На жаль, загинула одна людина на приватному підприємстві "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває", – написав він у Телеграм.

"Упродовж дня прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися подалі від торгових центрів та місць скупчення людей", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських безпілотників 16 жовтня Луцьк Волинської області залишився без електропостачання.

Увечері 15 жовтня російські БпЛА атакували Волинь, уламки одного із них влучили в лінії електропередач. Повідомлялось, що в місті є перебої з електро- та водопостачанням.