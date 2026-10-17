У Луцьку після ударів РФ зупинився завод Kromberg & Schubert

Завод Kromberg & Schubert у Луцьку, який виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів, припинив роботу після російських атак на підприємство.

Про це повідомили у компанії "Kromberg & Schubert Україна Україна ЛУ".

"Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров'я кожного з працівників", – говориться у повідомленні.

"Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", – зазначили у компанії.

Завод Kromberg & Schubert було атаковано 16 жовтня. Згодом голова Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що "у Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями".

Офіційну інформацію щодо повернення до роботи працівникам обіцяють повідомити на внутрішніх каналах зв'язку, "щойно це стане можливим". Їх попросили "залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками".

"Дякуємо рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей", – говориться у повідомленні.

Підприємство зі 100% іноземних інвестицій виготовляло бортові кабельні системи для марок Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda та Porsche.

25 травня 2005 року – офіційна дата створення КроШу Лу. Два десятиліття тому власники компанії Kromberg & Schubert вирішили будувати завод у Луцьку, зазначено на сайті компанії.

"У 2005 році починали невеликою командою з трьохсот людей, а зараз колектив налічує близько 5500 робітників. Важливо, що від початку повномасштабного вторгнення працівників тільки побільшало", – говориться у одній з публікацій.

При цьому у відділі виробництва налічується 4 300 працівників.

Нагадаємо:

16 жовтня повідомлялося, що російські БпЛА поцілили у приватні підприємства та критичну інфраструктуру на Волині, у тому числі – у підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку.