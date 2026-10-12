Росіяни атакували енергетичні обʼєкти в кількох регіонах – Корецький

Вночі в кількох регіонах російські війська атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти, а також склади та логістику.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Вночі та вранці російські війська знову атакували житлові будинки. Також російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти в кількох регіонах", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися припинити атаки на енергетичні об'єкти одна одної після укладення угоди між США та Москвою про постачання дизельного палива.

Вночі та вранці російські війська знову атакували житлові будинки. В Ізюмі пошкоджено сім приватних будинків, одна людина постраждала, повідомив Корецький.

Під ударами була житлова забудова Краматорська і Словʼянська. У Харкові російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку.

Наразі відомо про 22 постраждалих, серед них дві дитини.

Російські війська вночі атакували нафтогазові та інші енергетичні обʼєкти в кількох регіонах.

"Росіяни також били по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах", – написав Корецький.

Він подякував рятувальникам, поліцейським, медикам "і всім, хто працює на місцях ударів, ліквідовує наслідки та допомагає людям".

Нагадаємо:

Вночі Росія атакувала реактивним дроном-камікадзе газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області, виникла пожежа.

Росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі Житомирщині.

Російські загарбники пошкодили підприємство у місті Павлоград Дніпропетровської області.