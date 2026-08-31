Росіяни вдарили по АЗС на Одещині

На Одещині росіяни поцілили у автозаправну станцію: пошкоджено заправну колонку та автівку.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, а також Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Одеській області.

"На Одещині внаслідок ворожого обстрілу постраждала територія автозаправної станції. Пошкоджено газозаправну колонку та легковий автомобіль", – написав він у Телеграм.

"Унаслідок атаки пошкоджень зазнала автозаправна станція, газозаправна колонка та автомобіль, а також загорілась суха трава", уточнили у ДСНС.

Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню вогню.

Було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла. Інформація про постраждалих на цей час не надходила.

Нагадаємо:

Ворог атакував безпілотником інноваційний термінал Нової пошти в Одесі.

Російські загарбники 31 серпня 2026 року атакували Кривий Ріг, внаслідок чого було пошкоджено промислове підприємство міста.

Російські війська атакували склад мережі супермаркетів Varus на Київщині: значних пошкоджень зазнали приміщення, знищено товари.