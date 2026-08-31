Росіяни атакували енергетику у шести областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Сумську та Миколаївську області.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії стабільне. Сьогодні, 31 серпня, станом на 09:30, його рівень був таким самим, як і попереднього робочого дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00 і економити світло з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

29 серпня після ранкової атаки російських "шахедів" понад 300 тис. абонентів у Миколаєві та громадах двох районів області залишилися без електроенергії.