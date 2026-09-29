Росіяни атакували депо Київського вокзалу та столичні дата-центри

Росіяни атакували залізничне депо та датацентри в Києві

Внаслідок нічної атаки Росія пошкодила депо залізничної станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Крім того, на Одещині росіяни атакували навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна.

Під російськими ударами були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Там росіяни цілили в енергооб'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки.

Також Зеленський повідомив, що частину балістичних ракет цієї ночі вдалося збити.

Нагадаємо:

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п'яти областях України залишилася без електроенергії, однак обмежень споживання 29 вересня не прогнозують.

Вранці 29 вересня російські війська влучили в об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині, через пошкодження знеструмлено понад 15 тисяч споживачів.