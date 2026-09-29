Атаки РФ залишили без світла споживачів у п'яти областях

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п'яти областях України залишилася без електроенергії, однак обмежень споживання 29 вересня не прогнозують.

Про це повідомило Міненерго.

Знеструмлення зафіксовані у Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять відновлювальні роботи.

Водночас Міненерго закликало українців за можливості переносити активне споживання електроенергії на період з 10:00 до 16:00.

З 17:00 до 22:00 споживачів просять обмежити використання потужних електроприладів, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо:

У ніч на 29 вересня російські війська атакували Україну протикорабельною ракетою "Циркон"/"Онікс", двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 та 152 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 109 повітряних цілей.