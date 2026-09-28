Росія вдарила по складах АТБ на Київщині

Російська атака пошкодила два складські приміщення АТБ у Броварському районі Київської області, на місці виникли пожежі.

Про пожежі повідомила ДСНС Київщини, а належність складів мережі АТБ підтвердила Forbes Ukraine пресслужба ритейлера.

На місці працював підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Безпосередньо в зоні пожежі рятувальники зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку.

За межами цієї зони, зокрема у Броварах, перевищення не виявили. За даними ДСНС, загрози життю та здоров'ю населення немає.

Мешканцям до покращення ситуації радять тримати вікна та двері зачиненими, менше перебувати надворі й вимкнути кондиціонери.

Нагадаємо:

Після російської атаки на складську будівлю в Броварському районі моніторинговий пост зафіксував незначне перевищення аміаку NH3 локально в зоні пожежі.