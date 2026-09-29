РФ атакувала залізничний об'єкт на Вінниччині

Вранці 29 вересня російські війська влучили в об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині, через пошкодження знеструмлено понад 15 тисяч споживачів.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

На місці влучання працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

За словами Заболотної, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо:

20 вересня російські безпілотники вже атакували об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині. Тоді виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники, постраждалих не було.