ЄС наполягатиме на неросійських поставках газу у майбутніх угодах з Туреччиною

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що Брюссель наполягатиме на неросійських поставках газу у будь-яких майбутніх угодах за участю Туреччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Туреччина, яка є другим за величиною покупцем газу від "Газпрому", веде переговори про укладення нових угод на постачання з російською компанією, оскільки термін дії існуючих контрактів добігає кінця.

Водночас Анкара прагне утвердитися як регіональний газовий хаб, однак реалізація цієї амбіції може ускладнитися через поглиблення енергетичних зв'язків із Росією.

Туреччина визнає, що ЄС надає великого значення відмові від російських поставок сировини, зазначила Райхе.

Міністр економіки Німеччини заявила, що Туреччина "розуміє" позицію Європейського Союзу, згідно з якою газ, що імпортується за новими контрактами з блоком, не повинен походити з Росії.

Водночас турецькі посадовці чітко дали зрозуміти, що замінити російські поставки неможливо за одну ніч — ані з економічної точки зору, ані з огляду на наявні ресурси, додала вона.

Нагадаємо:

Згідно з листом, з яким у четвер 18 червня ознайомилося агентство Reuters, компаніям, що базуються в ЄС, з наступного року буде заборонено продавати російський скраплений природний газ, навіть якщо покупці знаходяться за межами ЄС.