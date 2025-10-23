Посилення митних перевірок на кордоні Росії з Казахстаном призвела до величезних черг з фур. Затримки впливають на терміни поставок та вартість товарів, і найближчим часом це може позначитися на їх ціні.

Про це повідомляє російський сайт Retail.ru.

На кордоні накопичилося близько 10 тисяч транспортних засобів, а пропускна здатність пунктів огляду – близько 100 машин на добу. Інфраструктура не розрахована на таку кількість транспортних засобів, що очікують на огляд. Усі найближчі парковки і навіть узбіччя зайняті вантажівками.

"Транзитний контроль на російсько-казахстанському кордоні одночасно посилили обидві сторони. Перевіряють до 99% вантажівок, що прямують до росії. Основна група ризику – вантажі з електронікою та санкційною продукцією, товари подвійного призначення та брендові вироби", – говориться у публікації.

Посилення контролю з боку Казахстану логістичні компанії відчули ще наприкінці весни, повідомляє профільне видання.

Тоді перетин пунктів огляду міг тривати до трьох діб. Затримки на російському кордоні пов'язують з боротьбою з сірим імпортом, нелегальним ввезенням товарів. У жовтні перетин кордону з Росії до Казахстану міг тривати до тижня.

Затримки впливають на терміни поставок та вартість товарів: логістичні ланцюги подовжуються, зростають складські та транспортні витрати. Це найближчим часом може позначитися на ціні виробів, запевнили видання учасники ринку.

"Посилення контролю за ввезенням товарів – не тимчасова проблема, а стійка тенденція", – зазначили у одній з логістичних компаній.

"Обхідних маршрутів для вантажів через інші переходи немає: посилення контролю має системний характер на всіх сухопутних переходах, включаючи Забайкальськ і Примор'я. Контроль посилюватиметься, а "сірі" схеми стануть більш ризикованими", – пояснили виданню.

У компаніях нарікають на збільшення термінів та логістичну невизначеність, особливо для продавців маркетплейсів, які ввозять товари з Китаю. Офіційне ввезення збільшує собівартість товарів вдвічі, каже бізнес.

Між тим, перевізники також "забивають" додаткові витрати у вартість нових відправлень. Що теж так чи інакше позначиться на остаточній ціні, прогнозує ринок.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські митні органи отримали вказівку компенсувати дефіцит бюджету за рахунок штрафів із дрібних постачальників китайських товарів. Це призвело до багатокілометрових черг вантажівок на кордонах із Китаєм та Казахстаном.

Обмеження Росії на транзит товарів подвійного призначення спричинили різке зниження вантажопотоку з Китаю до Європи залізницею, повідомлялося також у вересні.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б'ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозні проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.