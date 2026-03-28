Росія вдарила по українському морському порту: які наслідки

Андрій Муравський — 28 березня, 10:25
Росія вдарила по українському морському порту: які наслідки
ДСНС Одещини

Вранці ворог завдав удару по інфраструктурі одного з портів Великої Одеси, зафіксовано кілька влучень на території підприємства та суміжного термінала.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Внаслідок обстрілу пошкоджено елементи причальної інфраструктури, а також одну з технічних ємностей, зазначено у повідомленні.

Постраждалих немає. На місці працюють підрозділи ДСНС, відповідні служби порту та інші екстрені служби — триває ліквідація наслідків та оцінка пошкоджень.

Порт продовжує роботу з урахуванням поточної безпекової ситуації, розповіли у АМПУ.

"В одному з портів внаслідок атаки безпілотником пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомив також голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Російські окупаційні війська вдруге за ніч атакували Одесу, зафіксоване влучання в пологовий будинок, є часткове руйнування багатоповерхівки, пожежі та поранені.

