Росіяни двічі за ніч атакували Одесу: пошкоджено інфраструктуру

Російські окупаційні війська вдруге за ніч атакували Одесу, зафіксоване влучання в пологовий будинок, є часткове руйнування багатоповерхівки, пожежі та поранені.

Джерело: голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах

Пряма мова: "Ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі міста. У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок російських ударів зафіксоване часткове руйнування між четвертим та п'ятим поверхами багатоповерхівки.

Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району.

Також у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

Попередньо, постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога.

Оновлено. Згодом Сергій Лисак додав, що внаслідок атаки постраждало семеро людей. Двоє з них у важкому стані. Серед постраждалих є дитина.

Пряма мова: "У Приморському районі також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти.

У Хаджебейському районі — влучання в багатоповерхівку. Без постраждалих".

Оновлено. Станом на 04:59 кількість поранених зросла до 10 осіб.

Оновлено. Станом на 07:00 стало відомо, що внаслідок отриманих травм в лікарні померла одна людина.

Загалом, постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина, додав Сергій Лисак.

Що передувало:

В ніч проти 28 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Є руйнування житлового сектору та інфраструктури.

27 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг, є влучання у житловий сектор.