Росіяни двічі за ніч атакували Одесу: пошкоджено інфраструктуру
Російські окупаційні війська вдруге за ніч атакували Одесу, зафіксоване влучання в пологовий будинок, є часткове руйнування багатоповерхівки, пожежі та поранені.
Джерело: голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах
Пряма мова: "Ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі міста. У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок російських ударів зафіксоване часткове руйнування між четвертим та п'ятим поверхами багатоповерхівки.
Окрім цього, вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району.
Також у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.
Попередньо, постраждало четверо осіб, усім надається необхідна медична допомога.
Оновлено. Згодом Сергій Лисак додав, що внаслідок атаки постраждало семеро людей. Двоє з них у важкому стані. Серед постраждалих є дитина.
Пряма мова: "У Приморському районі також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти.
У Хаджебейському районі — влучання в багатоповерхівку. Без постраждалих".
Оновлено. Станом на 04:59 кількість поранених зросла до 10 осіб.
Оновлено. Станом на 07:00 стало відомо, що внаслідок отриманих травм в лікарні померла одна людина.
Загалом, постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина, додав Сергій Лисак.
Що передувало:
В ніч проти 28 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Є руйнування житлового сектору та інфраструктури.
27 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг, є влучання у житловий сектор.