Нафта відреагувала на нову ескалацію на Близькому Сході

Станом на 10:40 за Києвом ціни на Brent зросли на 1,92%, до 97,9 дол. за барель, а на WTI – на 2,12%, до 95,8 дол. за барель.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Як пише Reuters, зростання пов'язане з новими повітряними ударами США та Ірану.

Американські військові заявили, що іранські ракетні атаки на Бахрейн, Кувейт та інші регіональні цілі були або зірвані, або зазнали невдачі.

Також американці завдали ударів по іранській наземній станції контролю на острові Кешм.

Переговори про мир між Вашингтоном і Тегераном майже не просунулися. 2 червня Іран заявив про відмову продовжувати переговори.

Нагадаємо:

29 травня Іран і США заявили, що досягли попередньої угоди про припинення війни та відкриття Ормузу, але досі нічого не підписали.

1 червня Іран заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удари США по іранських військових цілях, а згодом Кувейт повідомив, що потрапив під обстріл.

На тлі цього нафта почала зростати після того, як 29 травня Brent досягла місячного мінімуму в 90,5 дол.