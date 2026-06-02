Нафта відреагувала на заяву Трампа про продовження переговорів з Іраном

Ціни на нафту у вівторок знижувалися після різкого зростання на попередній сесії, оскільки ринок залишався обережним щодо прогресу в мирних переговорах США та Ірану.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що переговори з Іраном тривають, тоді як агентство Tasnim раніше повідомило, що Тегеран призупинив непрямі переговори з Вашингтоном.

Ф'ючерси на Brent втратили 75 центів, або 0,79%, і коштували $94,23 за барель. Американська West Texas Intermediate подешевшала на 85 центів, або 0,92%, до $91,31 за барель.

Обидва бенчмарки зросли більш ніж на 5% на попередній сесії після того, як у травні втратили понад 16% на тлі надій на мирну угоду.

"Хоча ринки сподівалися вийти з невизначеності на тлі перспектив потенційної угоди, станом на сьогоднішній ранок для нафти, схоже, нічого не змінилося", — сказала Пріянка Сачдева, старша ринкова аналітикиня Phillip Nova.

В інтерв'ю CNBC у понеділок Трамп сказав, що не заперечував би, якби переговори завершилися. Але невдовзі після цього він написав у соцмережі, що переговори з Іраном тривають, і заявив ABC News, що очікує угоди про продовження припинення вогню та відкриття Ормузької протоки "протягом наступного тижня".

Іран заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удари США по іранських військових цілях, а згодом Кувейт повідомив, що потрапив під обстріл.

Ціни на нафту зросли більш ніж на $6 за барель після того, як переговорна команда Ірану зупинила обмін повідомленнями зі США, а союзний йому "Фронт опору" розглядає заходи для повного блокування Ормузької протоки.