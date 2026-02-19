Росія пошкодила котельню у Лозовій, від якої залежать 16 000 абонентів

Російські окупаційні війська обстріляли Лозівську громаду на Харківщині, в результаті пошкоджена найбільша котельня та об'єкти водопостачання.

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, пише УП.

Як повідомив Зеленський у соцмережах, внаслідок російської атаки знеструмлена найбільша котельня Лозової – від неї залежать майже 16 тисяч абонентів.

"Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі. Діють Пункти Незламності".

Зеленський пояснив, що через атаку ворога є пошкодження критичної інфраструктури, виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

Комунальники та енергетики досі на об'єктах. Роблять все можливе, але відновити подачу води наразі не вдається, додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Після ворожого обстрілу енергосистеми Одещини тимчасово без електропостачання залишаються 99 тис. споживачів.