Росія пошкодила котельню у Лозовій, від якої залежать 16 000 абонентів
Російські окупаційні війська обстріляли Лозівську громаду на Харківщині, в результаті пошкоджена найбільша котельня та об'єкти водопостачання.
Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський, пише УП.
Як повідомив Зеленський у соцмережах, внаслідок російської атаки знеструмлена найбільша котельня Лозової – від неї залежать майже 16 тисяч абонентів.
"Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі. Діють Пункти Незламності".
Зеленський пояснив, що через атаку ворога є пошкодження критичної інфраструктури, виникли серйозні проблеми з водопостачанням.
Комунальники та енергетики досі на об'єктах. Роблять все можливе, але відновити подачу води наразі не вдається, додав він.
