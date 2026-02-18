На Одещині без світла залишаються 99 тисяч споживачів внаслідок атаки

Після ворожого обстрілу енергосистеми Одещини тимчасово без електропостачання залишаються 99 тис. споживачів.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

За його словами, пошкоджено підстанції, у частині районів області та Одеси відсутні світло, тепло та вода.

Зокрема, як він зазначив, вчора світло повністю або частково повернули в домівки 60,5 тис. родин Одещини.

Кіпер повідомив, що на понад 20 локаціях робота розподільчих теплових вузлів буде забезпечена генераторами від ДСНС, які вже прибули і продовжують прибувати.

В Одесі для підтримки людей розгорнуто 21 додатковий пункт обігріву, де можна зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень. Адреси локацій за посиланням.

У разі ситуацій, що потребують термінового реагування, в Одеській міській раді працюють гарячі лінії: 1535, (048) 705-55-55. Також можна відправити звернення в електронному вигляді https://1535.omr.gov.ua/.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 18 лютого є знеструмлені споживачі у Одеській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях.