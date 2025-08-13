Россия планирует больше украсть украинского зерна из-за аграрного кризиса - ЦПД

Кремль планирует увеличить процент украденного зерна из оккупированных областей Украины от общего урожая РФ, ведь в самой России в этом году из-за засухи, санкций, ограниченного доступа к технике соберут "компактный урожай", а продажа зерновых в июне уже уменьшилась на 34,5%.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

По информации ЦПД, в 2023 и 2024 годах зерно из оккупированных областей Украины составило примерно 3% от общего урожая РФ.

"Кремль продолжает незаконно вывозить зерно с временно оккупированных территорий Украины, интегрируя его в собственную экспортную систему. По оценкам Минэкономики Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия присвоила около 15 млн тонн украинского зерна, и этот показатель сейчас увеличивается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оккупированной Запорожской области страна-агрессор отбирает зерно у аграриев по заниженным ценам.

Даже минимальные объемы урожая, которые должны были бы пойти на собственные нужды региона и посевную, вывозят в порты Ростова-на-Дону.

Зерно смешивается с российским и дальше отправляется на экспорт, что затрудняет его отслеживание и позволяет стране-агрессору обходить санкции.

Напомним:

Роль оккупированных Россией территории Украины регионов в сельскохозяйственном секторе России растет.

Так, в Луганске в этом году ожидают удвоения урожая - в прошлом году на этой оккупированной территории собрали полмиллиона тонн зерна, в следующем году обещают собрать уже миллион.