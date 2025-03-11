Санкції США проти російського "тіньового" флоту втрачають вплив — Bloomberg

Російський нафтовий танкерний флот відновлює активність, попри санкції США. Кілька суден, які перебували в чорному списку, вперше за понад рік завантажили нафту, що сприяло зростанню експорту.

Про це пише Bloomberg.

За останні чотири тижні, станом на 9 березня, середньодобовий експорт російської нафти збільшився на 300 тис барелів – найбільший приріст із січня 2023 року. Загальний обсяг поставок досяг 3,37 млн барелів на день, що є найвищим показником із листопада.

Адміністрація Байдена у січні запровадила жорсткіші санкції, додавши до чорного списку ще 161 судно. Спочатку це обмежило потоки російської нафти, але зміна політичного курсу у США та прагнення Дональда Трампа до перемир'я можуть послабити санкційний тиск.

За даними Bloomberg, у тиждень до 9 березня 32 танкери вивезли 24,39 млн барелів російської нафти, що трохи менше, ніж 24,71 млн тижнем раніше.

Після посилення санкцій адміністрацією Байдена основним імпортером російської нафти, схоже, став Китай, а не Індія.

Повідомляється, що жодне судно з арктичною нафтою з Росії, завантажене після 10 січня, так і не дісталося до Індії, хоча спершу пунктами призначення зазначалися порти цієї країни. Натомість з’явилися ознаки, що ці поставки перенаправили до Китаю.

Нагадаємо:

Український безпілотник атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба" у ніч на 11 березня, через що транспортування нафти до Угорщини тимчасово припинили.

США відхилили пропозицію Канади створити робочу групу, яка б займалася так званим "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.

Посилення американських санкцій проти російської нафти змусило компанії продавати її зі значними знижками, що суттєво скоротило доходи федерального бюджету.