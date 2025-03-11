Дронова атака частково зупинила "Дружбу": Москва обіцяє Угорщині швидке відновлення постачань

Український безпілотник атакував вимірювальну станцію нафтопроводу "Дружба" у ніч на 11 березня, через що транспортування нафти до Угорщини тимчасово припинили.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Фактично через нічну атаку дронів довелося тимчасово призупинити транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини", – сказав міністр.

Сійярто зазначив, що вже обговорив ситуацію із заступником міністра енергетики Росії, який запевнив його, що ремонтні роботи тривають і постачання може відновитися найближчим часом.

Голова МЗС Угорщини розкритикував удари по енергетичній інфраструктурі: "Ми досі трималися осторонь цієї війни й надалі хочемо залишатися осторонь. Енергопостачання Угорщини – це питання суверенітету, і ми очікуємо, що всі будуть це поважати".

Він також заявив, що Єврокомісія гарантувала безпеку постачання, однак ця гарантія була порушена.

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Нагадаємо:

В ніч на 11 березня українські війська завдали ураження по низці стратегічних об’єктів Росії, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України.

Угорщина погодиться на подальші санкції ЄС проти Росії лише після досягнення домовленості з президентом США Дональдом Трампом.