Експорт української агропродукції скоротився майже на чверть

У квітні Україна експортувала 4,1 млн тонн агропродукції, що на 23,4% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

"Така динаміка скорочення експорту є типовою для цього сезону. Переважна кількість вирощеної продукції вже експортована, залишаються незначні обсяги для експорту", – пояснюють в асоціації.

За даними УКАБ, майже всі групи товарів у квітні демонструють падіння обсягів експорту. Виняток становлять лише рослинні олії, експорт яких зростає. Це пов’язано з нетиповою ситуацію на українському ринку соняшникової олії, обсяги виробництва якої цього року були розтягнуті в часі, зазначили в асоціації.

За інформацією УКАБ, структура агроекспорту у квітні виглядала наступним чином:

зернові культури: 2,4 млн тонн (кукурудза – 65%, пшениця – 32%, ячмінь – 2%). Падіння до показника попереднього місяця: -33%;

олійні культури – 421,2 тис. тонн (соя – 78%, ріпак – 20% та льон – 1%). Падіння: -3%;

рослинні олії – 525,8 тис. тонн (соняшникова олія – 91% та соєва – 9%). Зростання: +6%;

макухи після вилучення рослинних олій – 423,0 тис. тонн (соняшникова - 73%, соєва - 27%). Падіння: -14%;

інші види агропромислової продукції – 357,0 тис. тонн. Падіння: -2%.

Нагадаємо:

У квітні минулого року ціна тонни експорту української агропродукції становила 315 доларів, цьогоріч вона збільшилась до 443.