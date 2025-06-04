Россия пытается "выжать" украинское подсолнечное масло на рынках Азии

Позиции украинского подсолнечного масла на рынке Азии ослабевают, и пока ключевым рынком сбыта для него остаются страны Евросоюза.

Об этом сообщает "АПК Информ".

В сентябре - апреле 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала лишь 3,3 млн т подсолнечного масла. Это на четверть меньше показателя за аналогичный период прошлого сезона. Кроме того, это минимальный объем для указанного периода с 2016/17 МГ.

Среди основных причин снижения объемов экспорта - сокращение переработки подсолнечника, говорит аналитик масличного рынка ИА "АПК Информ" Светлана Киричок. Что в свою очередь объясняют снижением урожая в Украине в прошлом году до минимального показателя с 2016 года.

В агентстве также обращают внимание на слабую продажу сырья аграриями и отрицательную маржу переработки.

По словам Киричок, Украина существенно потеряла свои позиции на азиатском рынке вследствие сложной логистики и высокой конкуренции со стороны более дешевого соевого масла, а также подсолнечного масла российского и аргентинского происхождения.

В частности, в направлении Индии в текущем сезоне (сентябрь - март) наблюдается увеличение отгрузок украинского масла практически втрое. Однако первенство на этом рынке принадлежит российскому маслу (чуть более 50% от подсолнечного масла, импортируемого Индией).

На китайском рынке доля импорта украинского подсолнечного масла за сентябрь - март упала до 15% (28% за этот же период в сезоне 2023/24), тогда как российское заняло примерно 61% (62%).

К тому же в этом сезоне до 19% в общей структуре импорта подсолнечного масла Китаем пришлось на казахстанское масло (9%)

"Основным рынком сбыта для украинского масла остается рынок Евросоюза, где оно практически не имеет никакой конкуренции. В этом направлении за 8 месяцев текущего сезона было отгружено чуть больше половины от общего экспорта", - отмечает Киричок.

По ее словам, доля Украины в общей структуре импорта этого продукта Евросоюзом в текущем сезоне составляет почти 95%, хотя отгрузки в этом направлении снизились на 35%.

Напомним:

Ранее уже сообщалось, что в феврале экспорт масла уменьшился на 14% по сравнению с январем, составив 325 тыс тонн, что стало наименьшим показателем для февраля за последние десять лет.

По состоянию на 1 марта 2025 года экспорт подсолнечного масла из Украины составил 2,4 млн тонн. Это на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и является самым низким показателем для этого времени с 2016/17 маркетингового года, сообщала Электронная зерновая биржа.

Ранее сообщалось, что по самым пессимистическим оценкам, урожай зерновых в Украине в 2025 году может снизиться на 10% - до около 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году.

"Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влаги, потом затяжные дожди задержали посевную кампанию в отдельных регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем уменьшения урожая", - пояснил министр аграрной политики Украины Виталий Коваль.

По прогнозу министра, Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 20-22 миллиона тонн пшеницы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн других зерновых, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Ранее сообщалось, что в апреле Украина экспортировала 4,1 млн тонн агропродукции, что на 23,4% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. Украинский клуб аграрного бизнеса пояснил, что такая динамика сокращения экспорта является типичной для этого сезона. Подавляющее количество выращенной продукции уже экспортировано.