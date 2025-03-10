Експорт соняшникової олії з України падає: найгірший показник за вісім років

Станом на 1 березня 2025 року експорт соняшникової олії з України склав 2,4 млн тонн. Це на 24% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року і є найнижчим показником для цього часу з 2016/17 маркетингового року.

Про це повідомляє Електронна зернова біржа.

У лютому експорт олії зменшився на 14% у порівнянні з січнем, склавши 325 тис тонн, що стало найменшим показником для лютого за останні десять років.

Зазначається, що найбільшими покупцями української олії залишаються країни ЄС, на які припало 54% всього експорту. Однак, вперше за три роки лідером серед імпортерів виявилася Індія, яка придбала 417 000 тонн української олії — в п’ять разів більше, ніж у минулому сезоні.

Експерти пояснюють падіння обсягів експорту кількома факторами, серед яких основними є нестача сировини та висока ціна на неї, а також нестабільність цін на олію. Зокрема, ціни попиту на соняшникову олію в Україні знизилися на 5-10 дол/т, досягнувши 1110-1115 дол/т із доставленням до портів Чорного моря на тлі падіння цін на пальмову та соєву олію.

Попри це, переробники утримують високі закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50%, що становить 26 500-27 500 грн/т, сподіваючись на відновлення цін на олію в другій половині сезону.

Експерти також зазначають, що збирання соняшнику в Україні та збільшення постачання соняшникової олії з Аргентини в найближчі місяці може задовольнити потреби імпортерів, зокрема з Індії, що обмежить потенціал для зростання цін у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо:

Один із заводів виробника соняшникової олії Kernel зупинився в січні 2025 року через дефіцит сировини на ринку України.

Російські окупанти намагаються вивезти з тимчасово окупованої Луганщини понад 300 тонн врожаю соняшника.

Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла на близько 40 дол проти з цін минулого тижня.