Зупинка портів може коштувати Україні щонайменше $8 мільярдів

Україна ризикує недоотримати щонайменше 8 млрд доларів експортної виручки з червня 2026-го до червня 2027 року, якщо чорноморські порти залишатимуться закритими.

Про це пише Financial Times із посиланням на оцінку Тараса Висоцького.

За його словами, такий недобір дорівнював би приблизно 20% усієї експортної виручки України за минулий рік. Це прогноз за умови тривалої зупинки портів, а не вже зафіксовані втрати.

Україна розраховувала експортувати цьогоріч 64 млн тонн агропродукції. Однак без відновлення морських перевезень, за оцінкою Висоцького, вдасться вивезти у кращому разі половину цього обсягу.

Як повідомляє FT, російські атаки на судна та портову інфраструктуру фактично зупинили роботу основного морського експортного маршруту. Автомобільні перевезення значно дорожчі й не можуть компенсувати його втрату.

Навіть відновлення судноплавства не означатиме повернення до попередніх обсягів. Власник термінала Risoil у Чорноморську Шота Хаджишвілі розповів виданню, що після обстрілів підприємство могло б працювати лише на 30% потужності: завантажувати два судна одночасно замість п'яти.

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Нагадаємо:

Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій ЄС навіть після набуття членства.