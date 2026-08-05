Як блокада українських портів вплине на агроекспорт?

З середини липня в до портів Великої Одеси не заходять морські судна. Після того, як росіяни вирішили обстрілювати ракетами самі кораблі, один з яких потопили, судновласники не ризикують транспортувати вантажі з України. Зокрема, продукцію аграрного сектору.

Море забезпечувало 94% потужностей експорту агропродукції. Замістити його іншими шляхами – вкрай складне завдання. Як з ним планують справлятися аграрії в умовах обміління Дунаю та підвищення тарифів на залізничні перевезення? Про це ми говорили із генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу Олегом Хоменком.

Про важливість морського експорту читайте на ЕП.

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