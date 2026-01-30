Україна закликала призупинити членство РФ в МАГАТЕ

Україна закликала призупинити членство РФ в раді керуючих МАГАТЕ, а також ініціювала внесення змін до статуту МАГАТЕ щодо обмеження прав держави-агресора.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами позачергового засідання керівної ради МАГАТЕ.

"Росія системно і цілеспрямовано атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій. Це — підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ", - зазначив Шмигаль.

За його словами, гендиректор Рафаель Гроссі та партнери України "рішуче засудили такі дії і домовилися підтримати енергетичну та ядерну безпеку України".

За його словами, Україна акцентувала увагу на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС, яка від початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

"Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти "Росатома" та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах", - зазначив міністр.

Він зауважив, що Росія, яка навмисно підриває ядерну безпеку, не може брати повноцінну участь у головному політичному органі агентства.

Нагадаємо:

На Запорізькій атомній електростанції росіяни розмістили військову техніку поруч з ядерними реакторами, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, яким заборонено використовувати АЕС, як військові обʼєкти.