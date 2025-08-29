Роботодавці отримали 267 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Від серпня 2023 року Державна служба зайнятості виплатила вже 267 мільйонів гривень понад 3 тисячам роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тисячі працівників з інвалідністю.

Про це йдеться на сайті служби.

Зокрема, цього року профінансовано вже 134 млн грн.

Найактивніше користуються такими компенсаціями підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та місті Києві. Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тисяч грн, для ІІ групи – 80 тисяч. Середній розмір виплат наразі складає 79 тисяч грн, інформує Служба зайнятості.

Зазначається, що отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Ці виплати охоплюють і ситуації повернення працівника з інвалідністю на робоче місце після служби в армії.

Також можуть отримати компенсацію за облаштування власного місце провадження діяльності ФОП та самозайнята особа з інвалідністю (І та ІІ групи), у тому числі з числа ветеранів/ок, яка розпочала або після звільнення з військової служби у запас/відставку продовжила свою діяльність.

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити та інші товари, повідомляє Служба.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості. Рішення про надання компенсації приймається впродовж 10 робочих днів, а кошти за облаштування робочого місця надходять на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Нагадаємо:

