За два місяці бюджет отримав 4,2 мільярда гривень "податку на Google"

З початку року до бюджету вже надійшло понад 4,2 мільярда гривень "податку на Google", що на 0,7 мільярда вище показник січня – лютого минулого року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Цьогорічні надходження на 0,7 млрд грн перевищують показник січня – лютого минулого року. Тоді до бюджету було сплачено 3,5 млрд гривень, зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Ці кошти сплачують особи – нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ. Зокрема, у січні – лютому 2026 року сплачено: 38,5 млн євро та 52,1 млн доларів США", – розповіла вона.

Компанії-лідери зі сплати податку: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

На сьогодні платниками ПДВ вже зареєструвались 151 особа – нерезидент, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.

"Сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню Державного бюджету України", – додала Карнаух.

Нагадаємо:

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться "податок на Google". Головне в ньому – зобов'язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.

У 2024 році міжнародні компанії-нерезиденти, що надають електронні послуги в Україні, задекларували понад 12,6 млрд грн (151,2 млн дол) податкових зобов'язань ("податку на Google").