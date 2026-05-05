Незаконне збагачення: суд визначив заставу ексначальнику управління СБУ

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави у 10 мільйонів гривень ексначальнику одного з правоохоронних органів у Миколаївській області, підозрюваному у незаконному збагаченні на понад 22 мільйона.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК не називає ім'я, але за даними ЕП, йдеться про ексначальника управління СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака.

Підозру колишньому посадовцю повідомило Державне бюро розслідувань, зокрема на підставі матеріалів моніторингу способу життя, проведеного НАЗК.

За результатами моніторингу та досудового розслідування встановлено, що влітку 2021 року теща посадовця придбала дві квартири загальною вартістю понад 12 млн грн в елітному житловому комплексі столиці, три паркомісця майже за 1,9 млн гривень та нежитлове приміщення за понад 8,4 млн гривень.

"Надалі це майно було подароване її доньці – дружині посадовця, яка надала чоловіку право користування ним", – говориться у повідомленні.

Водночас аналіз доходів суб'єкта декларування, його дружини та тещі свідчить про відсутність достатніх законних джерел для придбання таких активів.

НАЗК зазначає, що фігурант справи також неодноразово ставав об'єктом журналістських розслідувань. Після оприлюднення інформації про майно його родини у медіа він звільнився з правоохоронних органів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику управління СБУ в Миколаївській області Віталію Герсаку, який у 2020–2021 роках набув активів на понад 22 млн грн, що значно перевищують його законні доходи.

У 2020 році "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що сім'я очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має коштовну нерухомість, багато землі та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.

НАЗК скерувало до НАБУ висновок щодо Герсака. Тоді НАЗК виявило у Герсака недостовірні відомості на 800 тисяч грн.

Миколаївський суд не знайшов у Герсака умислу щодо внесення неправдивих відомостей в декларацію і закрив адміністративне провадження.

Розслідування Bihus.Info показало, що родина колишнього очільника Служби безпеки України Миколаївської області Віталія Герсака після його звільнення придбала нерухомості приблизно на півтора мільйона доларів.