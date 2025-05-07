Американська Rivian скоротила план виробництва електромобілів через мита Трампа

Американський виробник електромобілів Rivian переглянув прогноз поставок на 2025 рік у бік зниження. Компанія очікує випустити від 40 тис до 46 тис авто — менше, ніж раніше заплановані 46 000–51 000.

Про це пише Financial Times.

У Rivian пояснили це наслідками торгівельної політики США. "Очікується, що ці фактори вплинуть на наш глобальний ланцюжок поставок, вартість матеріалів і доступ до них, капітальні витрати і динаміку ринку", — заявили в компанії.

Rivian збирає автомобілі в Іллінойсі, але частину компонентів, зокрема для акумуляторів, імпортує. У компанії визнають, що не застраховані від тарифного тиску та змін попиту.

Щоб пом’якшити наслідки, Rivian інвестує 120 млн дол у створення постачальницького парку в Іллінойсі. Також компанія підвищила прогноз капітальних витрат на рік — із 1,6–1,7 млрд дол до 1,8–1,9 млрд дол.

Попри труднощі, Rivian зберігає попередній прогноз скоригованого прибутку до сплати податків, зносу та амортизації. Очікувані збитки у 2025 році залишаються в межах 1,7–1,9 млрд дол.

Зазначається, що акції компанії впали на 1% у позаторговий період.

За оцінками Anderson Economic Group, нові тарифи можуть додати щонайменше 2 000 дол до вартості виробництва звичайного авто і до 12 000 дол — у випадку електромобілів. Минулого тижня General Motors повідомила про очікуване зростання витрат на 5 млрд дол, а Ford спрогнозував 1,5 млрд дол збитків.

Попри все, Rivian зафіксувала валовий прибуток у розмірі 206 млн дол — другий в історії компанії. Торік за цей самий квартал збитки становили 527 млн дол.

Нагадаємо:

Німецький автоконцерн Volkswagen збільшив заплановані інвестиції у конкурента Tesla – американський стартап із виробництва електромобілів Rivian.