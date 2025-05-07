Американская Rivian сократила план производства электромобилей из-за пошлин Трампа

Американский производитель электромобилей Rivian пересмотрел прогноз поставок на 2025 год в сторону снижения. Компания ожидает выпустить от 40 тыс до 46 тыс авто - меньше, чем ранее запланированные 46 000-51 000.

Об этом пишет Financial Times.

В Rivian объяснили это последствиями торговой политики США. "Ожидается, что эти факторы повлияют на нашу глобальную цепочку поставок, стоимость материалов и доступ к ним, капитальные затраты и динамику рынка", - заявили в компании.

Rivian собирает автомобили в Иллинойсе, но часть компонентов, в частности для аккумуляторов, импортирует. В компании признают, что не застрахованы от тарифного давления и изменений спроса.

Чтобы смягчить последствия, Rivian инвестирует 120 млн долл в создание снабженческого парка в Иллинойсе. Также компания повысила прогноз капитальных расходов на год - с 1,6-1,7 млрд долл до 1,8-1,9 млрд долл.

Несмотря на трудности, Rivian сохраняет предварительный прогноз скорректированной прибыли до уплаты налогов, износа и амортизации. Ожидаемые убытки в 2025 году остаются в пределах 1,7-1,9 млрд долл.

Отмечается, что акции компании упали на 1% в послегодовых период.

По оценкам Anderson Economic Group, новые тарифы могут добавить не менее 2 000 долл к стоимости производства обычного авто и до 12 000 долл - в случае электромобилей. На прошлой неделе General Motors сообщила об ожидаемом росте расходов на 5 млрд долл, а Ford спрогнозировал 1,5 млрд долл убытков.

Несмотря на все, Rivian зафиксировала валовую прибыль в размере 206 млн долл - вторую в истории компании. В прошлом году за этот же квартал убытки составили 527 млн долл.

Напомним:

Немецкий автоконцерн Volkswagen увеличил запланированные инвестиции в конкурента Tesla - американский стартап по производству электромобилей Rivian.